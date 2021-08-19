Архитектурная подсветка украсит Мызинский мост осенью 2021 года

Монтаж подсветки моста приурочен к юбилею города. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Архитектурно-художественная подсветка появится на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде осенью. Об этом сообщили в администрации Приокского района города.

Монтаж подсветки приурочен к юбилею города. В настоящее время закупаются все необходимые материалы. Рабочим предстоит установить осветительные элементы на опорах и пролетах моста. Подрядчик планирует разместить холодное белое свечение на внешних элементах моста, чтобы подчеркнуть его протяженность. В углублениях опор, напротив, установят прожекторы с интенсивным теплым свечением.

Глава районной администрации Михаил Шатилов добавил, что мост уникален по своему строению. Он представляет собой балку, собранную из отдельных железобетонных элементов.

- Благодаря такому освещению в вечернее время мост, можно сказать, будет «парить» над водой, его будет видно со значительных расстояний. Это особенно приятный подарок к юбилею города, подсветка станет дополнительным украшением. Ожидается, что работы пройдут осенью», - добавил Шатилов.

Отметим, в этом году подсветку получит не только Мызинский мост. Яркая иллюминация появится на Канавинском мосту. Кроме того, будут подсвечены многие знаковые архитектурные объекты в центральной части города.

Более того, стало известно, что архитектурную подсветку устанавливают на канатной дороге.