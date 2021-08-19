Парк Кулибина благоустроят к осени 2021 года

Подрядчик благоустроит парк Кулибина к 1 октября 2021 года. Об этом сообщает GiprNN со ссылкой на городскую мэрию.

Так, парк на улице Белинского планировали полностью сдать еще летом – 15 августа. Однако, сроки изменились из-за того, что заключали контакт с подрядчиком. Для того, чтобы столичная компания «Московское наследие» не торопилась и спешка не повлияла на качество результата, ей дали больше времени.

Теперь к октябрю 2021 года подрядчик установит 10 арт-объектов, детскую площадку, канатную дорогу и игровой комплекс «Батискаф», а также обновит дорожно-тропиночную сеть, высадит дополнительное озеленение и приведет в порядок ОКН регионального значения «Городское Петропавловское кладбище Нижнего Новгорода» - данная территория также входит в состав парка.

- В рамках подготовки к 800-летию города Нижнего Новгорода выполняются работы по комплексному благоустройству 35 общественных пространств. На указанные цели выделено 835,9 млн рублей, — сообщили в городской мэрии.

Напомним, что московский подрядчик благоустроит нижегородский парк Кулибина. Аукцион наконец-то признали состоявшимся. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Так, заказ на благоустройство получила столичная компания «Московское наследие». Заявку на аукцион также подавала компания ООО «Энергопроект» с предложением благоустроить парк ща 43,15 млн рублей, но ее признали не соответствующей установленным требованиям – она не подтвердила наличие опыта, поэтому не прошла торги.

Теперь подрядчик должен провести озеленение парка, обновить дорожное покрытие, установить фонари, лавочки, урны, построить детскую площадку и шахматный клуб до середины августа. Сумма контракта осталась прежней – 43,5 млн рублей. Полностью закончить работы «Московское наследие» должна к 1 октября 2021 года.