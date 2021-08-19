Нижегородский парк «Швейцария» частично откроется 22 августа. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на мэрию Нижнего Новгорода.

Так, известно, что участок "Электрона" до Мызы еще не готов. Однако, работы над основными объектами и сооружениями в парке закончились. Подрядчику осталось посадить еще 500 деревьев.

Во время открытия парка зону выполнения работ оградят от посетителей не только в целях безопасности, но и чтобы защитить свежий газон от втаптывания.

Напомним, что большинство общественных пространств, где проходит реконструкция к 800-летию Нижнего Новгорода, будут открыты к юбилейной дате. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин на рабочем совещании в режиме видеоконференции под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

- Мы планируем открыть Нижегородский кремль в конце августа. Благодаря противооползневым работам удалось обезопасить стены крепости на 50 лет от негативного воздействия природных явлений. До конца августа планируем торжественно открыть обновленный парк «Швейцария». Готовность объекта – более 90 процентов, завершается реставрация входных групп, формирование прогулочных и беговой дорожек, создание детских и спортивных площадок, систем освещения и видеонаблюдения, - рассказал Глеб Никитин.