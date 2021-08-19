В Нижегородскую область поступила новая партия вакцин «КовиВак»

Крупная партия вакцины «КовиВак» поступила в Нижегородскую область 18 августа. Об этом сообщает министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, вчера в область привезли 2 340 компонентов вакцины. Уже в четверг, 19 августа, ее распределят между пунктами вакцинации.

Напомним, что еще 15 августа министр здравоохранения региона призвал нижегородцев прививаться доступными вакцинами, так как поставок «КовиВак» в ближайшее время в Нижегородскую область не ожидается.

- Пока не поздно, пройдите вакцинацию. Вакцина снизит риск инфицирования и тяжелого течения болезни, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.