Сергей Лавров поздравил нижегородцев с 800-летием города

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров поздравил нижегородцев с 800-летием со дня основания города. Обращение министра поступило в адрес губернатора Нижегородского региона Глеба Никитина и мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.

Сергей Лавров подчеркнул, что приволжская столица – "неотъемлемая часть богатейшего культурно-исторического наследия России, крупный промышленный, экономический и туристический центр страны, важный транспортный узел".

По мнению главы МИДа, сотрудничество России с иностранными партнёрами во многом зависит от международной жизни Нижнего Новгорода. В том числе и от укрепления взаимодействия с городами-побратимами. К сведению, сегодня их уже 17. Сергей Лавров отметил, что в Нижнем Новгороде проводится большое число международных мероприятий с участием высокопоставленных иностранных делегаций и представителей дипломатического корпуса.

– В Министерстве иностранных дел ценят взаимодействие с руководством города и области, в том числе по линии Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России, – сказал министр.

А также заявил о готовности продолжать сотрудничество с Нижегородским регионом "в русле единого внешнеполитического курса страны". Напоследок Сергей Лавров пожелал здоровья и благополучия всем нижегородцам!

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