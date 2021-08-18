Нижегородский водоканал объявляет конкурс на получение стипендии им. А.И. Дельвига

25 стипендий им. А. Дельвига получат студенты учебных заведений на период осеннего семестра 2021-2022 учебного года. От 7 до 10 стипендий предназначено для студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, еще 5 стипендий – для студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Среди учеников ссузов стипендии получат по 5 человек из Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

Начальник отдела подбора, оценки и развития персонала АО «Нижегородский водоканал» Наталья Павловская отмечает, что на получение стипендий могут претендовать только те студенты, которые показывают высокие результаты в учебе.

- Критериями отбора претендентов являются успешное освоение теоретической и практической программы по направлению подготовки или специальности, призовые места в конкурсах научных студенческих работ, олимпиадах, активное участие в научных конференциях, форумах, наличие открытий или изобретений, а также публикаций в научных изданиях, активная жизненная позиция и участие в общественной жизни учебного заведения. Особое внимание при определении стипендиатов уделяется желанию совершенствовать систему водоснабжения и водоотведения города, - говорит Наталья Павловская.

Каждый из номинированных студентов напишет эссе на одну из двух тем: «Почему я хочу работать в Нижегородском водоканале» или «Что я могу предложить для улучшения работы АО «Нижегородский водоканал». Наиболее интересные эссе будут отобраны для следующего этапа – собеседования с генеральным директором Нижегородского водоканала. В ходе беседы будут оцениваться идеи, прописанные в эссе, заинтересованность в теме водоснабжения и водоотведения и стремление после учебы пойти работать в Нижегородский водоканал.