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Новости компаний18 августа 2021 17:14

Нижегородский водоканал объявляет конкурс на получение стипендии им. А.И. Дельвига

Особое внимание при определении стипендиатов уделяется желанию совершенствовать систему водоснабжения города
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Нижегородский водоканал объявляет конкурс на получение стипендии им. А.И. Дельвига

Нижегородский водоканал объявляет конкурс на получение стипендии им. А.И. Дельвига

25 стипендий им. А. Дельвига получат студенты учебных заведений на период осеннего семестра 2021-2022 учебного года. От 7 до 10 стипендий предназначено для студентов Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, еще 5 стипендий – для студентов Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. Среди учеников ссузов стипендии получат по 5 человек из Нижегородского строительного техникума и Нижегородского техникума отраслевых технологий.

Начальник отдела подбора, оценки и развития персонала АО «Нижегородский водоканал» Наталья Павловская отмечает, что на получение стипендий могут претендовать только те студенты, которые показывают высокие результаты в учебе.

- Критериями отбора претендентов являются успешное освоение теоретической и практической программы по направлению подготовки или специальности, призовые места в конкурсах научных студенческих работ, олимпиадах, активное участие в научных конференциях, форумах, наличие открытий или изобретений, а также публикаций в научных изданиях, активная жизненная позиция и участие в общественной жизни учебного заведения. Особое внимание при определении стипендиатов уделяется желанию совершенствовать систему водоснабжения и водоотведения города, - говорит Наталья Павловская.

Каждый из номинированных студентов напишет эссе на одну из двух тем: «Почему я хочу работать в Нижегородском водоканале» или «Что я могу предложить для улучшения работы АО «Нижегородский водоканал». Наиболее интересные эссе будут отобраны для следующего этапа – собеседования с генеральным директором Нижегородского водоканала. В ходе беседы будут оцениваться идеи, прописанные в эссе, заинтересованность в теме водоснабжения и водоотведения и стремление после учебы пойти работать в Нижегородский водоканал.