Студентов из Кстова, Дзержинска и Бора не будут заселять в общежития нижегородских вузов

Студентов из близлежащих городов таких, как Бор, Кстово и Дзержинск, не будут заселять в общежития нижегородских вузов. Исключением здесь являются те случаи, когда студентам приходится делать несколько пересадок по дороге в вуз. Об этом сообщили 18 августа во время пресс-конференции, посвященной итогам приёмной кампании.

Также известно, что в первую очередь заселяют бюджетников, а затем оставшиеся места распределяют между платниками.

- К сожалению, бывают такие случаи, когда родители абитуриентов напрямую говорят, что если места в общежитии не дадут, то мы не будем у вас платно учиться, так как не можем себе позволить платить за то и другое, - рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии НГЛУ имени Н.А. Добролюбова Надежда Прокопьева.

К слову, в вузах готовы поспособствовать и найти какое-то другое место проживания: хостелы или съемные квартиры для 2-3 человек.

Немаловажно упомянуть, что для заселения в большинство нижегородских общежитий не потребуются сертификаты о вакцинации. Иная ситуация складывается только в НГЛУ имени Н.А. Добролюбова.

- У нас появились требования для предоставления сертификата о прививке, либо сведений о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев, либо отрицательный ПЦР-тест, - подчеркнула Надежда Прокопьева.

В настоящее время ресурсы общежитий нижегородских вузов исчерпаны. Это является одной из важных проблем, так как именно нехватка мест для проживания не позволяет развиваться студенческой инфраструктуре и привлекать большее количество молодёжи.

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