Названы самые популярные специальности в нижегородских вузах в 2021 году

Особенной популярностью среди абитуриентов в нижегородские вузы в 2021 году стали пользоваться гуманитарные направления. Об этом сообщили 18 августа во время пресс-конференции, посвященной итогам приёмной кампании.

- Достаточно высокие баллы и серьёзная конкуренция была при поступлении на направления филологии и журналистики в ННГУ имени Лобачевского, - рассказала начальник сектора программ высшего и среднего профессионального образования, подготовки научно-педагогических кадров министерства образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области Ирина Зверева.

Большой востребованностью также пользуется стоматологический факультет в ПИМУ, педагогическое образование с двумя языками (английским и китайским) в НГПУ им. К. Минина, а также инноватика и ядерные технологии в НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

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