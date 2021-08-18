Строительство IT-кампуса в Нижнем Новгороде одобрили на федеральном уровне

Нижний Новгород оказался среди первых восьми городов России, где создадут IT-кампус. Наравне со столицей Приволжья в этот список вошли Томск, Москва, Новосибирск, Калининград, Уфа, Челябинск и Екатеринбург. Такая информация была озвучена в ходе заседания Правительства России 17 августа.

- Из почти 30 заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Они готовы к началу реализации уже в этом году. Три из них полностью обеспечены финансированием. Это проекты кампусов национального масштаба и действительно мирового уровня. Они дадут дополнительный стимул развитию территорий Российской Федерации», —заметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, кампусы будут точками притяжения талантливой молодежи, в том числе, из-за рубежа. Таким образом, появится своеобразный интеллектуальный пояс от Дальнего Востока до Калининграда.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко добавил, что отбор проводился в соответствии с критериями Минобрнауки. Одна из важных позиций — это интеграция в городскую среду. А еще немаловажным было обеспечение потребности в проживании более 2,5 тысячи человек, и участие университетов в программе «Приоритет-2030».

- Бюджетный грант на создание кампуса будет составлять до 60% от стоимости проекта. Главы субъектов участвуют в этом процессе и должны будут обеспечить привлечение частных инвестиций. Минобрнауки координирует подписание соглашений между субъектами и бизнесом по части софинансирования, - добавил Чернышенко.

По его словам, при необходимости может быть использован принцип ротации заявок регионов из списка, если кто-то не справится с поиском средств. Господдержку, по его словам, важно оказывать не только на этапе строительства, но и на стадии проектирования.