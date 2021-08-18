Олег Лавричев принял участие в церемонии вручения юбилейных медалей нижегородским промышленникам

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 17 августа 2021 года принял участие в заседании Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, в рамках которого прошла торжественная церемония вручения юбилейных медалей «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

В мероприятии, которое состоялось в ГЦСИ «Арсенал», приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, представители промышленных предприятий региона.

В ходе торжества медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода» был награжден заместитель Председателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай Сатаев. Всего к награде представлено более 140 нижегородцев по линии промышленности.

В своем приветственном слове Председатель городской Думы Олег Лавричев поздравил собравшихся с наступающим 800-летием Нижнего Новгорода, отметив вклад трудовых коллективов предприятий в обеспечение устойчивого и стабильного развития экономики города.

«2021 год для Нижнего Новгорода особенный. Он проходит под знаком исторического события – 800-летнего юбилея со дня основания. Надеюсь, что гостям нашего города и, самое главное, нижегородцам грандиозные торжества запомнятся надолго. Гала-шоу праздника будет транслироваться на Первом канале на многомиллионную аудиторию. Надеюсь, что всем захочется приехать в Нижний Новгород, чтобы увидеть наш преобразившийся город своими глазами», – отметил Олег Лавричев.

Спикер гордумы подчеркнул, что над подготовкой юбилейных мероприятий работали власти разного уровня: федерального, регионального и муниципального. Огромные средства были вложены: как бюджетные, так и внебюджетные.

«Я хочу выразить благодарность всем компаниям и предприятиям, которые потратили большие средства на финансирование создания общественных пространств к 800-летию Нижнего Новгорода», – отметил Олег Лавричев.

«Планка была взята высокая. После того, как отшумит праздник, первоочередная задача – сохранение и развитие всего, что создано. Депутатский корпус, администрация города и правительство региона озабочены этой темой. Нужно будет определить источники и изыскать необходимые средства, чтобы обеспечивать надлежащую эксплуатацию всех созданных объектов», – заключил Олег Лавричев.

Говоря о вручении юбилейной медали «В память о 800-летии Нижнего Новгорода», Олег Лавричев обратил внимание на то, что 2020 год был непростым для нижегородской промышленности из-за продолжающейся пандемии коронавируса, несмотря на это динамика роста промышленности за первое полугодие 2021 года оказалась положительной – плюс 2%. По мнению Олега Лавричева, результат достигнут, а счет своевременных мер поддержки промышленности. Председатель Гордумы выразил надежду на то, что динамика роста сохранится до конца года.

«Летопись нижегородской истории продолжается. Нижний Новгород и Нижегородская губерния – это город и регион – труженики. Мы всегда знаем, что труд – это залог успеха. Я поздравляю вас всех с достойными наградами и с юбилеем нашего любимого города!» – резюмировал Олег Лавричев.

Напомним, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев был награжден медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода» в рамках общего собрания Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, посвященного итогам работы промышленности региона в первом полугодии.

Видео награждения можно посмотреть на YouTube.

Справка:

Юбилейная медаль «В память 800-летия Нижнего Новгорода» учреждена Указом Президента РФ. Согласно положению о медали, награда вручается: нижегородцам – участникам Великой Отечественной войны и нижегородцам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный и доблестный труд в годы войны, труженикам тыла, не менее шести месяцев проработавшим в Горьком в период ВОВ, а также гражданам, внесшим значительный вклад в развитие Нижнего Новгорода.