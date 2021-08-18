Зараженные листерией котлеты обнаружили в Нижегородской области

Исследование выявило наличие опасной бактерии в полуфабрикатах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опасные бактерии обнаружили в полуфабрикатах нижегородского производства, сообщает пресс-служба нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Проба, взятая из сливочных котлет, показала наличие возбудителя листериоза. Эта бактерия при попадании в человеческий организм может нанести серьезный вред здоровью.

Как уточнили в пресс-службе, бактерия приспосабливается к любым условиям и хорошо себя чувствует при низких температурах. Благоприятной для нее является влажная среда, поэтому поверхности желательно держать сухими.

- Чтобы минимизировать распространение листерии, полы нужно поддерживать по возможности в сухом состоянии. Воду, используемую для уборки и производства, необходимо использовать экономно и удалять с поверхностей при первой возможности. Желательно, чтобы полы имели небольшой угол наклона по отношению к дренажным отверстиям, чтобы вода стекала в них сама и лужи не застаивались, - говорится в сообщении.

В настоящее время нижегородскому предприятию, в продукции которого нашли листерии, выданы рекомендации по устранению нарушений.