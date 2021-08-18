В Дзержинске подведены итоги общественных обсуждений второй очереди благоустройства Центрального парка

Завершены обсуждения второй очереди благоустройства Центрального парка в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Онлайн-формат общественных обсуждений был выбран в связи с противоэпидемиологическими ограничениями в рамках указа Губернатора. Аудитория общественных обсуждений в сети интернет с момента их старта 6 августа и до окончания 15 августа составила более 3000 человек.

«Интерес всех дзержинцев к благоустройству Центрального парка ожидаемо велик. Благодарим всех за неравнодушие и внесенные предложения, - отметил заместитель главы города Денис Дергунов. - Скоро состоится презентация готового проекта, который создается с учетом мнения жителей, активных представителей разных сообществ и возрастных групп. Парк уже преобразился, а с реализацией благоустройства второй очереди станет полноценным местом отдыха горожан и гостей Дзержинска. Отдельно скажу про возвращение в парк аттракционов. Этот вопрос уже прорабатывается Дирекцией управления парками нашего города и не входит в программу «Формирование комфортной городской среды». Создание зоны с аттракционами планируется начать также в 2022 году».

Наибольшее число предложений, поступивших на электронную почту, касалось площадки для игры в городки и площадки для выгула собак. Так, жителями было предложено установить навес для защиты от солнца и дождя с посадочными местами на городошной площадке и выполнить вход на площадку для выгула и тренировки собак в виде тамбура-шлюза для безопасности. Кроме того, было предложено оформить входные группы в парк в соответствии с сохранением исторического стиля.

«В 60-е годы Центральный парк был местом всеобщего притяжения. А уже с 80-х пришел в запустение, продолжавшееся до прошлого года, - рассказал краевед Станислав Шальнов. - Теперь у парка началась новая жизнь. Благоустройство коснулось самых отдаленных уголков, где даже во времена расцвета парка ничего, кроме зарослей, не было. Теперь же тропинки, дорожки и освещение на них охватывают всю территорию. Приятно, что восстановлены некоторые исторические объекты, такие, как танцплощадка и павильон для игры в шахматы. А теперь еще появится площадка для игры в городки. Такой никогда в парке не было, но, мне кажется, она добавит историчности и станет местом отдыха представителей старшего поколения».

Напомним, вторая очередь благоустройства Центрального парка культуры и отдыха в мае текущего года была поддержана более 60% участников рейтингового голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в Дзержинске в 2022 году.