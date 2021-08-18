ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» помогает школам

17 августа 2021 г. заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в школе деревни Подлесово Кстовского района.

Благодаря поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») в Подлесовской школе были проведены работы по ремонту пола в коридоре первого этажа. Проблема с напольным покрытием в учреждении была давно, деревянные лаги местами сгнили, линолеум был сильно изношен.

О плохом состоянии напольного покрытия, а также о возможном риске получения школьниками травм на встрече с Антоном Гребенем в начале года рассказывала директор МБОУ «Подлесовская основная школа» Светлана Киреева.

Компания «ЛУКОЙЛ» ежегодно оказывает помощь учреждениям образования Кстовского района, и 2021 год не стал исключением. В ходе проведенного ремонта в школе деревни Подлесово частично заменены сгнившие лаги, демонтирован старый линолеум и уложен новый. В предыдущие годы в учреждении также при поддержке «ЛУКОЙЛа» уже были заменены окна, проведен ремонт входной группы и спортзала, установлены турники на пришкольном участке.

«Видел, в каком состоянии был пол в школе до ремонта. Это недопустимо! Наша главная задача – безопасность детей. Очень рад, что к новому учебному году проблему удалось решить. Лично проинспектировал качество выполнения работ и уверен, что новое напольное покрытие прослужит долгие годы», – сказал Антон Гребень.