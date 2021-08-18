Свет и горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 18 августа

Свет и горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 18 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.
Автозаводский район:
С 09:00 до 17:00 без света будут жильцы дома 29а по проспекту Кирова.
Московский район:
С 09:00 до 13:00 горячей воды не будет в доме 96 по улице Берёзовской.
Нижегородский район:
С 09:00 до 16:00 электричество отключили в доме 89 по улице Лысогорской.
Напомним, 44 дома остались без света в Нижнем Новгороде 13 августа. Свыше 150 домов были без света 6 августа. А 29 июля это коснулось жителей 21 улицы города.
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