Свет и горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 18 августа

Свет и горячую воду частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода сегодня, 18 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Автозаводский район:

С 09:00 до 17:00 без света будут жильцы дома 29а по проспекту Кирова.

Московский район:

С 09:00 до 13:00 горячей воды не будет в доме 96 по улице Берёзовской.

Нижегородский район:

С 09:00 до 16:00 электричество отключили в доме 89 по улице Лысогорской.

Напомним, 44 дома остались без света в Нижнем Новгороде 13 августа. Свыше 150 домов были без света 6 августа. А 29 июля это коснулось жителей 21 улицы города.

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