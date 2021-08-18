69 человек погибли на воде в Нижегородской области с 1 июня 2021 года

69 человек погибли на воде в Нижегородской области с начала купального сезона, то есть с 1 июня 2021 года. В их числе также девять детей. Как отметили в ГУ МЧС региона, всего происшествий на водных объектах было 70.

– Все случаи гибели людей зарегистрированы на необорудованных пляжах, – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о статистике смертей при купании. На момент 12 июля в регионе погибли на воде 54 человека. В конце июня-начале июля такие трагедии происходили ежедневно, иногда даже по нескольку раз. Красной нитью сквозь все сообщения МЧС об утонувших тянулись слова: "тело было обнаружено в месте, не оборудованном для купания". Затем череда несчастий прекратилась, но, к сожалению, вчера 18-летний парень утонул в Кстовском районе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!