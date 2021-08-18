18-летний парень утонул в Кстовском районе 17 августа

18-летний парень утонул в Кстовском районе Нижегородской области вчера днём, 17 августа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о трагедии на воде поступило в дежурную часть в 15:30. Спасатели выехали к Лукерьинскому пруду в городе Кстове. Работники аварийно-спасательного отряда вместе с очевидцами извлекли тело мужчины 2003 года рождения в месте, не оборудованном для купания. Его передали сотрудникам полиции.

Обстоятельства гибели устанавливаются, какие-либо иные сведения официальные источники не сообщают.

"Комсомольская правда – Нижний Новгород" выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

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