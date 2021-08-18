Нижегородского экс-чиновника обвиняют в хищении 70 земельных участков

Участки регистрировали в собственность подставных лиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывшего чиновника администрации одного из сельсоветов в Богородском районе, предпринимателя и местного жителя обвиняют в крупном хищении земельных участков.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2012-2016 годах участники организованной группы изготовили подложные документы и сделали подставных лиц собственниками земельных участков. При этом сами граждане не знали о намерениях чиновника и его сообщников.

- Таким способом соучастники совершили хищение свыше 70 муниципальных земельных участков, причинив ущерб местному бюджету на сумму более 98 миллионов рублей. Затем хозяйствующий субъект, являясь одним из участников организованной группы, по фиктивным договорам купли-продажи осуществил государственную регистрацию перехода права собственности на похищенную землю на подставных лиц, тем самым легализовал имущество, добытое преступным путем, - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, работник сельской администрации, отдельно от сообщников похитил еще два земельных участка, каждый из которых стоил более 1 миллиона рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Участникам группы вменяют мошенничество и легализацию имущества, добытого преступным путем. В ближайшее время уголовное дело будет рассматриваться в Богородском районном суде.