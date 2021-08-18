32-летняя Ольга Фатыхова пропала в Дзержинске 7 августа. ФОТО: ПСО "ВОЛОНТЁР НН"

32-летняя Ольга Фатыхова пропала в городе Дзержинске Нижегородской области ещё 7 августа. Она ушла из дома по адресу улица Терешковой, 60 и не вернулась. Сведения о пропавшей разместили в группе поисково-спасательного отряда "ВОЛОНТЁР НН".

Сообщаются приметы Ольги: рост 165 сантиметров, среднее телосложение, тёмно-коричневые волосы и тёмные глаза. В день пропажи девушка была одета в розовую куртку, чёрную футболку, тёмно-синие джинсы и чёрные кроссовки. Также отмечено, что при себе разыскиваемая имела чёрную сумку и беспроводную колонку.

– Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр", – призывают поисковики.

Номер горячей линии: 8-(831) 291-51-51

Номер Инфорга поисков: 8-950-605-40-76 Ольга (Фиона)

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