Улицу Маршала Жукова перекроют в Нижнем Новгороде до 24 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по двум участкам улицы Маршала Жукова перекроют в Нижнем Новгороде до 24 августа в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 800-летия города. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

С 08:00 18 августа до 01:00 22 августа ограничат движение по площади перед кинотеатром "Импульс": на участке от проспекта Гагарина до дома 1В по улице Маршала Жукова.

С 08:00 21 августа до 08:00 24 августа перекроют участок от проспекта Гагарина до улицы Маршала Жукова.

Объезд зоны мероприятий организуется по соседним улицам.

– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента призывают нижегородских автомобилистов заранее определить свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.

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