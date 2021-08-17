Улицу Маршала Жукова перекроют в Нижнем Новгороде до 24 августа. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода
Движение транспорта по двум участкам улицы Маршала Жукова перекроют в Нижнем Новгороде до 24 августа в связи с проведением праздничных мероприятий по случаю 800-летия города. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
С 08:00 18 августа до 01:00 22 августа ограничат движение по площади перед кинотеатром "Импульс": на участке от проспекта Гагарина до дома 1В по улице Маршала Жукова.
С 08:00 21 августа до 08:00 24 августа перекроют участок от проспекта Гагарина до улицы Маршала Жукова.
Объезд зоны мероприятий организуется по соседним улицам.
– На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента призывают нижегородских автомобилистов заранее определить свой маршрут и следовать указаниям дорожных знаков.
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