Регистрация на гала-шоу 800-летия Нижнего Новгорода открылась

Открылась регистрация на главную площадку гала-шоу "Начало нового" по случаю 800-летия Нижнего Новгорода. Юбилей будет отмечаться масштабным представлением 21 августа, начало в 20:21.

– Гала-шоу "Начало нового" – это грандиозная режиссёрская постановка. Главная сцена будет расположена на Нижневолжской набережной, у здания "Волжского пароходства", а ещё восемь сцен – в каждом из районов города, – уточнили в нижегородском правительстве.

Показ гала-шоу на Нижневолжской набережной будет транслироваться на Первом канале.

Для реального присутствия на гала-шоу два типа регистрации предусмотрены на официальном сайте nizhny800.ru:

- регистрация сектор "Центральный" – https://nizhny800.ru/gala-show;

- регистрация в секторы "Ока" и "Волга" – https://nizhny800.ru/gala-show.

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