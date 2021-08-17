Два этапа строительства IV очереди обхода Нижнего Новгорода готовы на 33%

Строительство IV очереди обхода Нижнего Новгорода в рамках первого и третьего этапа завершены на 33%. В ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород" заверили, что работы идут по графику. На объекте работают 290 специалистов и 136 единиц техники.

Построены пять опор будущей двухуровневой развязки на пересечении федеральной трассы и региональной дороги Работки – Порецкое (км 473), две крайние отсыпаны песком и укреплены бетоном. В настоящий момент продвигается подготовка к монтажу балок. Общая степень готовности развязки – 45%.

– Специалисты обустраивают съезды с развязки: формируют насыпи, устанавливают монолитные переходные плиты, обустраивают водопропускные трубы и систему водоотвода, – уточнили в ФКУ.

Новый 2,5-километровый отрезок автодороги (км 468 – км 471) строится в районе села Работки. Объект готов на 30%.

– Дорожники продолжают возводить насыпь из грунта и песка, выполняют устройство нижних слоёв дорожной одежды, строят систему водоотведения и локальные очистные сооружения, – дополнили в ведомстве.

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