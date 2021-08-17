Один человек погиб в ДТП в Балахнинском районе ночью 17 августа

Один человек погиб в ДТП в Балахнинском районе Нижегородской области сегодня ночью, 17 августа. Участниками аварии стали два автомобиля, а причиной – обгон в зоне действия знака "обгон запрещён". Сведениями о случившемся поделились в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным ведомства, сообщение о трагедии поступило в дежурную часть около 02:25. ДТП случилось на 335 километре трассы Нижний Новгород – Иваново – Шопша в районе деревни Постниково. Водитель "Hyundai" 1977 года рождения совершил обгон в зоне действия знака "обгон запрещён" и сплошной разметки, в результате чего столкнулся с автомобилем "Toyota". Предполагаемый виновник аварии улетел в кювет и получил ранения, несовместимые с жизнью.

– Сопутствующие факторы ДТП: превышение скоростного режима, погибший не был пристёгнут ремнём безопасности, – уточнили в ГУ МВД. – На место выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими выясняются все обстоятельства ДТП.

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