33-градусная жара ожидается местами по Нижегородской области 17-18 августа Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Жару до 33 градусов Цельсия прогнозируют в большинстве районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде синоптики ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" на период 17-18 августа.

Вследствие чего в регионе возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Подразумеваются природные пожары, распространение огня на населённые пункты, ЛЭП и линии связи. В том числе повышаются риски при перевозке опасных грузов, риски отключения электричества, нарушения работы железнодорожного транспорта. Прогнозируется увеличение числа аварий на маломерных судах.

В связи с неблагоприятными условиями погоды ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует населению:

- носите светлую дышащую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;

- не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях;

- старайтесь бывать на улице только утром и вечером;

- помните, что после длительного пребывания на берегу резкое погружение в воду может привести к спазму дыхания или остановке сердца;

- соблюдайте правила пожарной безопасности! Не жгите мусор, не разжигайте костры в лесах, не бросайте горящие спички или окурки, не оставляйте пропитанные горючими веществами материалы в лесах, не оставляйте бутылки, стёкла и другой мусор на освещённых полянах.

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