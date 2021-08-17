Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 17 августа

Свет и горячую воду частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 17 августа. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Московский район:

С 09:00 до 16:00 света не будет в доме 7 по улице Мирошникова и доме 43 по улице Чаадаева.

Советский район:

С 09:00 до 14:00 без горячей воды остались жильцы дома 3 по улице Чукотской и дома 26 по улице Юбилейной.

Напомним, 44 дома остались без света в Нижнем Новгороде 13 августа. Свыше 150 домов были без света 6 августа. А 29 июля это коснулось жителей 21 улицы города.

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