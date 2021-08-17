Советский памятник на Ольгинской развязке отремонтируют

Монумент был установлен в 70-е годы прошлого столетия. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Памятник, оказавшийся в зоне строительства Ольгинской развязки, отремонтируют, а территорию вокруг него благоустроят. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации Приокского района.

- При строительстве транспортной развязки данный пятачок в планы благоустройства не вошел, - рассказал первый заместитель главы Приокского района Вадим Харченко. - Скульптуру перенести невозможно: у нее основание в плохом состоянии, в некоторых местах видно арматуру. Комиссия пришла к выводу, что нужно провести текущий ремонт скульптуры с последующим благоустройством прилегающей территории.

По словам Вадима Харченко, сейчас решается вопрос с финансированием ремонтных работ.

Монумент был установлен в 70-е годы прошлого столетия. Он символизирует въезд в город передовой науки и промышленности.