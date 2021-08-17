АО «Транснефть–Верхняя Волга» подключило реконструированный участок нефтепродуктопровода в Московской области. Фото: пресс-служба АО «Транснефть–Верхняя Волга»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило подключение участка магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Новки – Рязань. Работы проводились в рамках строительства федеральной скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань на территории Раменского городского округа Московской области.

С целью обеспечения надежности и недопущения опасного воздействия на объекты трубопроводного транспорта участки всех трубопроводов, проходящих через автомобильную дорогу перенесены с учетом условий проекта строящейся магистрали. Ранее использовавшиеся объекты инфраструктуры были демонтированы.

На линии для транспортировки дизельного топлива МНПП Новки – Рязань выполнен монтаж участка трубопровода. Произведены гидравлические и пусконаладочные работы. В местах пересечения объекта трубопроводного транспорта с дорожным полотном участок МНПП был уложен на безопасную глубину в специальных защитных кожухах.

После завершения работ АО «Транснефть-Верхняя Волга» произвело технологическое подключение реконструированного участка линейной части к действующему МНПП Новки – Рязань.

В рамках реализации проекта по строительству федеральной скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань ранее были подключены участки нефтепродуктопровода Горький – Рязань-2, Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г.Москвы, а также нефтепровода Горький – Рязань-1 в Судогодском районе Владимирской области и Арзамасском районе Нижегородской области.

На сегодняшний день АО «Транснефть–Верхняя Волга» подключило в полном объёме все 6 участков трубопроводов к системе магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов в 3 местах пересечения автомобильной дороги. Общая протяженность замененных участков составила 1,42 км.

Комплекс технических мероприятий осуществлен с учетом требований проектной и нормативно-технической документации, природоохранного законодательства с соблюдением правил промышленной безопасности.