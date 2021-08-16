Новый ЖК построят около площади Славы в Нижнем Новгороде

В Сормовском районе может появиться новый жилой комплекс. Информацию об этом разместил GiperNN.

Специалисты НПО «Архстрой» представили проект застройки территории рядом с площадью Славы, его выполнили по заказу строительной фирмы «Сормово». Концепцию жилового коплекса обсудили на майском заседании Архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

На заседании члены комиссии обсудили предельные параметры застройки, варианты развития территории и возможность реализации каких-либо решений при условии исполнения застройщиком всех необходимых правовых процедур, а также соотнесли новые жилые площади с перспективой продления метро в центр Сормовского района.

Напомним, что 10 новых ЖК построят в Нижнем Новгороде в 2021 году. Строительство новых микрорайонов планируется в нескольких районах города.

В частности, новые жилые кварталы появятся в Ленинском, Автозаводском, Канавинском и Советском районах. Также в этом году продолжится строительство уже начатых жилых комплексов.