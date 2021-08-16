Лучших предпринимателей Дзержинска отметили Почетными знаками и грамотами областного Минпромторга

В администрации Дзержинска прошла торжественная церемония награждения победителей городского конкурса «Предприниматель года-2020». Председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин и глава города Дзержинска Иван Носков вручили лучшим предпринимателям города почетные грамоты Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Почетные знаки администрации города, благодарственные письма городской Думы и администрации Дзержинска.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, несмотря на сложности, Дзержинск по итогам 2020 года был признан лучшим в развитии предпринимательства. «Это заслуга двух сторон – и администрации города, оказывающей поддержку бизнесу, и самого бизнеса, в любых условиях сохраняющего потенциал к развитию, - отметил Евгений Люлин. - Сегодня около 40% валового продукта Нижегородской области производят именно представители бизнес-сообщества, малые и средние предприятия. Поэтому в период пандемии регион выделил на поддержку этой важной отрасли экономики несколько миллиардов рублей».

Конкурс «Предприниматель года» проводится в Дзержинске ежегодно, однако в 2020 году из-за ограничительных мер провести церемонию награждения не удалось. Между тем каждый год в конкурсах разного рода принимают участие все большее количество дзержинских представителей бизнеса. «Наша первоочередная цель – поощрить предпринимателей, стимулировать их к честной и активной работе, от которой зависит благосостояние их сотрудников, а в глобальном масштабе – развитие и благосостояние города, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. - Внутри предпринимательского сообщества образовалась хорошая, здоровая конкуренция, способствующая развитию бизнеса».

Благодарственные письма от имени депутатов городской Думы Дзержинска вручал заместитель председателя Думы Александр Парамонов. Он отметил, что предприниматели города вносят большой вклад в увеличение количества рабочих мест, что очень важно для начинающих специалистов: «Как руководитель образовательного учреждения хочу поблагодарить вас за то, что трудоустраиваете выпускников, а также передаёте знания и опыт молодому поколению предпринимателей».

Среди предпринимателей, награжденных Почетным знаком, были и представители отраслей, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции – в частности, управляющая фитнес-клубом ООО «Наша энергия» Лариса Редькина. «Клуб был закрыт для посетителей в марте 2020 года, и это стало серьезным испытанием для нашего коллектива, тем более что сотрудники работают у нас целыми семьями. Пережить период вынужденного простоя нам помогла администрация города Дзержинска и Центр развития предпринимательства, куда мы обратились за оформлением компенсационных выплат. Таким образом мы смогли в течение нескольких месяцев выплачивать сотрудникам хотя бы минимальную зарплату, и это позволило сохранить коллектив и, в конечном счете, бизнес».

Всего в рамках церемонии были награждены более 30 предпринимателей и их сотрудников, а также представителей структур, оказывающих поддержку бизнесу – департамента промышленности, торговли и предпринимательства администрации города Дзержинска и Центра развития предпринимательства г. Дзержинска.