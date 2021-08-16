Более 100 тысяч подписей собрано за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести»

Почти месяц прошел с момента запуска голосования за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести». На сегодняшний день собрано более 100 тысяч голосов, из которых более 40 тысяч – через подписные листы и более 63 тысяч – через сайт дзержинск-за.рф.

«Дзержинск – мой родной город, родной город для моих родителей. Обе мои бабушки трудились на благо нашего города, уже в послевоенные годы работая на городских промышленных предприятиях «Капролактам» и «Пластик». В память об их труде и, конечно, о труде тех, кто добывал победу в годы Великой Отечественной войны, вся наша семья проголосовала за присвоение Дзержинску звания «Город трудовой доблести» на сайте еще в первые дни после его старта», - поделилась жительница города Ирина Солдатова. Дзержинец Артем Чернышов узнал о голосовании из социальных сетей и оставил свой голос в подписном листе на одном из пунктов голосования. «Еще со школьных уроков помню, как нам рассказывали о вкладе Дзержинска в Великую Победу, о том мужестве, которое проявляли дзержинцы каждый день, работая по десять часов в смену, и том значении, которое имел их труд для всей страны. Я горжусь тем, что родился в Дзержинске, и считаю, что наш город по праву заслуживает звания “Город трудовой доблести”», - рассказал Артем.

Напомним, в рамках подготовки к голосованию Комитетом по делам архивов Нижегородской области была составлена историческая справка о вкладе нашего города в Победу в Великой Отечественной войне и получено заключение от Российской академии наук о наличии оснований для присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести». В Дзержинске под председательством главы города Ивана Носкова был создан оргкомитет, в который вошли краеведы, представители творческой интеллигенции, руководители промышленных предприятий и общественных объединений, а также почетные граждане Дзержинска и области. Безоговорочная поддержка получена от активной молодежи города, работников библиотек, краеведов, представителей творческой интеллигенции. Среди организаций, поддержавших инициативу, – Общественный совет при главе города Дзержинска, ассоциация промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион», Совет ветеранов города и многие другие.

«В голосовании нас поддержали и главы других городов Нижегородской области, и даже других регионов – Красноярской, Владимирской и Иркутской областей. Есть даже те, кто голосовал из заграницы. Не остались в стороне и промышленные предприятия, собравшие по подписным листам более 14 тысяч голосов. На некоторые заводы даже отвезли дополнительные бланки для голосования, - поделился глава города Иван Носков. - Это дань памяти тем, кто работал на дзержинских заводах в годы войны. Всем, кто трудился в тяжелых вредных условиях, голодал, не спал, но работал на пределах человеческих возможностей, приближая нашу Победу. Спасибо всем, кто проголосовал за Дзержинск!»

Сбор подписей продлится до 2 сентября, после чего итоги будут направлены в Правительство Нижегородской области. Поддержать инициативу присвоения городу Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести» можно на сайте дзержинск-за.рф.