60 яхт примут участие в нижегородской «Регате 800» 19 августа

Шестьдесят яхт примут участие в нижегородской «Регате 800» в четверг, 19 августа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, мероприятие «Регата 800» состоится 19 августа с 10:00 до 22:30 около катера «Герой». Ожидается, что оно станет самым масштабным мероприятием парусного сообщества в Нижнем Новгороде. С поднятыми парусами 60 яхт пройдут кильватерным строем от Борского моста к Чкаловской лестнице. Среди участников парада парусов экипажи спортивных и круизных парусных яхт из Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Кстова, Павлова.

- Когда смотришь на архивные фотографии Волги, всегда восхищает огромное количество судов в акватории великой реки. Мы понимаем, что сейчас структура перевозок изменилась во всем мире, но это не значит, что мы должны пренебрегать традициями. В нашей истории судоходства много интересных фактов. Помня о нашем прошлом и опираясь на него, мы должны создавать новые точки роста., - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того, в рамках «Регаты 800» пройдут масштабные соревнования среди профессионалов и спортсменов за «Кубок 800».

Напоминаем, что допуск на «Регату 800» осуществляется строго по специальным подтверждениям (специальным браслетам) или по «Мультипассам 800». Пункты выдачи специальных подтверждений (браслетов) будут работать вблизи площадки проведения «Регаты 800».

Условием получения подтверждения являются (на выбор):

· сертификат профилактической прививки от COVID-19 (qr-код с Госуслуг);

· сертификат иммунизации (переболевшего) (qr-код с Госуслуг);

· отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более 3-х дней);

· отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более 3-х дней);

· результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней).

Обязательным для получения подтверждения является также предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность (паспорт РФ, заграничный паспорт, удостоверение личности военнослужащего).

При отсутствии документов, необходимых для посещения мероприятия, можно будет сдать экспресс-тест. Время подготовки результатов экспресс-тестов - 5-10 минут. Стоимость экспресс-теста для граждан в возрасте 18 лет и старше составляет 1 250 рублей, срок действия - не более 3 дней (72 часа). Оплата осуществляется только бесконтактным способом.