Два фонтана откроют на этой неделе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городской департамент благоустройства.

Так, фонтан в сквере Чкалова в Канавинском районе начнет работать после открытия благоустроенного пространства в среду, 18 августа. Кроме того, в сквере установили еще и малые архитектурные формы, высадили деревья и кустарники. Общая площадь озеленения составила 17 730 квадратных метров.

Еще один фонтан заработает в сквере у Дома культуры имени Ленина в Старом Канавине 20 августа. На территории сквера уже уложили новые дорожки из четырех видов плитки, сделали газон, высадили новые деревья и кустарники.

Обе территории благоустраиваются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день в Нижнем Новгороде сейчас работают 17 городских фонтанов.

- Нижегородцы к юбилею должны получить благоустроенный, чистый и светлый город, – отметил Юрий Шалабаев.

Ранее он сказал, что в Нижнем Новгороде к 800-летию запланировано благоустройство более 30 пространств по нацпроекту «Жильё и городская среда», высадка деревьев и цветов, ремонт фасадов и дорог, установка лавочек и воркаутов.