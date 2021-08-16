Вейк-парк открылся на Бору в Нижегородской области Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вейк-парк открылся на Бору в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, компания «Экстремальные виды спорта» открыла парк активного отдыха на берегу Юрасовского озера в г.о.г. Бор.

Общий объем инвестиций в проект составляет около 150 млн рублей. Главным видом спорта стал вейкбординг – он представляет собой скольжение по воде на специальной доске с элементами акробатики. Помимо двух реверсных и одной кольцевой лебедок для вейкбординга, в парке создали зоны аквапарка и плавания на сапбордах.

- Реализация проекта позволяет популяризовать водные виды спорта, равно как и здоровый образ жизни, а также усилить туристический поток благодаря развитию спортивного туризма и привлекательности рекреационных ресурсов. Что важно – проект реализован с бережным отношением к водным ресурсам и сохранением экологии данной территории, - отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

Сейчас уже установили специальное оборудование спорткомплекса, оно позволит проводить здесь соревнования по вейкбордингу всероссийского и международного уровня.

В скором времени в рамках проекта в парке создадут веревочный парк и завершат строительства гостиничного комплекса.