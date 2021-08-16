В нижегородском правительстве обсудили маршрут канатной дороги через Оку

Маршрут и технические параметры канатной дороги через Оку обсудили в нижегородском правительстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в обсуждении принимали участие заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, генеральный директор ООО «ПОМА» Антон Чудаев и представители регионального Минтранса.

Траекторию канатной дороги предложили сделать изогнутой, с участками от станции метро «Заречная» до Заречного бульвара (1 122 м) и от Заречного бульвара до проспекта Гагарина в районе будущего аквапарка (2 120 м), так как парк «Швейцария» является особо охраняемой природной территорией.

- Канатная дорога Нижний Новгород – Бор сегодня работает и как часть системы общественного транспорта агломерации, и как туристический объект. Канатная дорога через Оку также подразумевает объединение этих функций. Правительство Нижегородской области со своей стороны рассмотрит возможность льготного проезда по канатной дороге для отдельных категорий граждан, - сказал Сергей Морозов.

Инженерные изыскания и проектные работы проведут в 2022 - начале 2023 гг., к строительству приступят точно в 2023. Открытие движения по канатной дороге намечено на 2023-2024 гг. Ориентировочно стоимость реализации проекта составит 2,3 млрд рублей, эта цифра будет уточняться после получения детального технического задания, расчета профиля канатных дорог и обсуждения финансовых условий.