Команда АО «Теплоэнерго» победила на городском Слете работающей молодежи

Команда АО «Теплоэнерго» заняла первое место в общекомандном зачете на городском Слете работающей молодежи, приуроченном к 800-летию Нижнего Новгорода.

В мероприятии, организованном департаментом по социальной политике администрации города, участвовали восемь команд от крупных предприятий Нижнего Новгорода. Команды, возраст участников которых не должен был превышать 35 лет, соревновались в обустройстве палаточного городка, оригинальности творческих презентаций, создании кулинарных шедевров на тему юбилея города, а также в спорте.

Открывали Слет глава города Юрий Шалабаев и министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Как отметил в приветственном слове Юрий Шалабаев, молодежь – это движущая сила прогресса и новых начинаний.

«У молодежи всегда свежий, не замыленный взгляд, смелые идеи и неиссякаемая энергия. Они заставляют нас двигаться вперед, помогают городу развиваться, становиться все более комфортным и инновационным – таким городом, в котором хочется учиться, работать и жить», - отметил Юрий Шалабаев.

Министр образования Нижегородской области Ольга Петрова поблагодарила предприятия Нижнего Новгорода, которые откликнулись на предложение направить свои команды для участия в городском Слете работающей молодежи, и администрацию города, организовавшую мероприятие.

«Слеты работающей молодежи позволяют активным ребятам разных организаций посмотреть друг на друга, познакомиться, посоревноваться, обсудить свои идеи. Именно эта молодежь решает задачи развития предприятий и развития нашего города. Поэтому я считаю, что такие мероприятия очень важны как объединяющие и задающие позитивный тон будущего взаимодействия», - сказала Ольга Петрова.

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» сообщил, что компания с удовольствием откликнулась на предложение поучаствовать в городском молодежном мероприятии.

«У нас на предприятии достаточно много молодежи, и эта молодежь очень активная и инициативная. Поэтому команду мы собрали буквально за считанные часы. «Теплоэнерго» уделяет большое внимание работе с молодежью. Это и сотрудничество с вузами, и наставничество, и адаптация внутри коллектива. Мы понимаем, что важно делать акцент не только на производственное развитие, но и на развитие в творческом и спортивном направлении. Все это укрепляет командный дух, а без него в нашей работе никуда», - подчеркнул Илья Халтурин.

По результатам оценок жюри за четыре конкурса команда «ТЕПЛОход» АО «Теплоэнерго» заняла первое место в общекомандном зачете. Молодые специалисты предприятия оказались лучшими в конкурсе визиток и соревнованиях по волейболу.