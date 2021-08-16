Реклама о замене счетчиков признана «вводящей в заблуждение»

Федеральная антимонопольная служба признала листовки о необходимости замены счетчиков, рассылаемые в почтовые ящики жителей Нижнего Новгорода, противоречащими ФЗ «О рекламе». Решение выдано по заявлению одного из нижегородцев.

В июле текущего года Алексею Т. в почтовый ящик была брошена листовка «Предупреждение о замене счетчиков», в которой была указана необходимость провести замену или поверку счетчиков. В случае нарушения требований к абоненту изготовители листовки обещали применить «кратно повышенный тариф на водоснабжение». Листовку Алексей Т. направил в Федеральную антимонопольную службу в Нижнем Новгороде. Служба, рассмотрев заявление, вынесла решение о несоответствии листовок п.20 ч.3 и ч.7 ст. 5 ФЗ «О рекламе».

«Рассматриваемая реклама в форме извещений о необходимости проведения поверки приборов учета воды формирует представление об обязательности осуществления данной поверки, обязывая воспользоваться данной услугой. Информация о том, что поверка приборов учета не обязательна, является существенной, ее отсутствие вводит потребителей рекламы в заблуждение», - говорится в решении. Кроме того, в ходе проверки было выяснено, что организации с наименованием «Центр метрологии ЖКХ» в Нижнем Новгороде и России не существует.

В отношении рекламодателя выдано предписание об устранении нарушений, материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

Следует отметить, что Нижегородский водоканал не осуществляет поверку, замену и установку индивидуальных приборов учета. Счетчик нуждается в замене только в случае его неработоспособности. Работы по замене приборов учета могут выполняться любым лицом, в том числе и самим потребителем. Заявление о вводе прибора учета в эксплуатацию подается в управляющую компанию или, в случае перехода на прямые договоры, в Нижегородский водоканал.

- Призываем нижегородцев быть бдительными и не верить мошенникам, которые пытаются навязать ненужные услуги, - говорит директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов. - В случае если вам позвонят мошенники, либо в почтовом ящике окажется листовка, нужно позвонить в Нижегородский водоканал за разъяснениями. И обязательно предупредите своих пожилых родственников и соседей, так как жертвами преступников чаще становятся именно люди в возрасте.

Обратиться в Нижегородский водоканал за разъяснениями можно по телефону горячей линии 246-99-99, в Центр по работе с абонентами 233-99-99, а также написать в социальные сети ВКонтакте и Инстаграм.