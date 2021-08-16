Мининский университет примет участие в программе «Приоритет 2030»

Мининский университет подал заявку на участие в федеральной программе «Приоритет 2030», которая объединит ведущие университеты страны. Эти вузы станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

Участники программы «Приоритет 2030» будут разрабатывать и внедрять в систему высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, что позволит сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для успеха на современном рынке труда, а также повысит привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых.

«Для педвуза участие в крупнейшей федеральной программе поддержки и развития вузов – важный прорыв, - написал на своей странице в соцсетях и.о. ректора вуза Виктор Сдобняков. - Команда Мининского проделала большую работу, но впереди еще более серьезный этап - экспертиза и защита проекта».

Всего в федеральном конкурсе участвует 191 вуз. По итогам отбора не менее 100 из них получат гранты на развитие из федерального бюджета. Размер базового гранта составляет 100 миллионов рублей.

- Основная идея нашего проекта - решение проблемы двойного отрицательного отбора, когда порой не самые сильные абитуриенты, особенно по естественно-научным специальностям, поступают в педвуз и не всегда самые сильные выпускники педвуза идут работать в школы. Исправить ситуацию помогут лидерские центры по приоритетным научно-образовательным направлениям. Они объединят ведущих исследователей, педагогов, специалистов-практиков для подготовки будущих учителей и проведения совместных исследований. Педагогический университет при этом становится организатором и связующим звеном между научным и бизнес-сообществом. А в качестве лабораторий могут быть использованы технопарки и педагогические кванториумы, которые с этого года начинают строиться во всех педвузах, - рассказал Виктор Владимирович.

До конца августа программы развития университетов, включенные в заявки, пройдут экспертизу в Минобрнауки России, Российской академии наук, в Минцифре, а также у независимых экспертов. Результаты будут переданы в Комиссию по проведению отбора кандидатов в программу «Приоритет 2030».