Нижегородские родители и преподаватели обсудили влияние дистанционного образования

Дистанционное образование таит в себе множество подводных камней. Фото представлено пресс-службой партии "Справедливая Россия - За правду"

Межрегиональная конференция «Влияние дистанционных технологий и цифровизации образования на здоровье детей» при поддержке партии «Справедливая Россия – За правду» состоялась в Нижнем Новгороде 14 августа. Общественные деятели, медики и преподаватели собрались для того, чтобы обсудить не самые удобные вопросы, касающиеся удаленного обучения, и вместе найти решение возникших проблем.

Как считает сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин, дистанционное образование имеет множество подводных камней.

- Мы с опозданием, почти фатальным, но увидели, как наших детей практически насильно тащат в «Цифровую среду». Из-за изменения программ начальной школы дети сегодня повально не умеют и не любят читать, плохо считают. Для них построить причинно-следственную связь – мука, прочитать книжку в 100 страниц – настоящий подвиг. В итоге аттестаты школы стали фикцией. Дети-неучи, по сути, могут не учиться, но аттестат школа обязана выдать. Проще говоря, цифровизация образования, которую нам пытаются преподнести, как вкусную конфету, не более чем красивый шелестящий фантик с ядовитым содержанием, - заметил он.

Лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» и кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Инна Гориславцева в ходе своего доклада отметила, в условиях пандемии и тотальной самоизоляции многие родители столкнулись с вопросами, в которые раньше не погружались. А если верить опубликованным в сети исследованиям, то они и вовсе общаются со своими детьми не более часа в день. При этом власти, по ее мнению, стремятся сделать онлайн-обучение частью жизни школьника.

- К сожалению, дистанционное обучение внедряется не в качестве реакции на пандемию. Цифровизация современной школы на самом деле является частью цифровой трансформации экономики России. Не надо питать иллюзий, что ковид закончится и дистант закончится. Важно, в какой форме он будет допустим. Будет ли это отдельной специальной формой обучения, которую надо специальным образом проговорить и отрегулировать, чтобы она не вызывала возражений ровно у той части родителей, которые сочли для себя приемлемым ее использовать? Этот вопрос необходимо рассматривать всесторонне, отталкиваться от того, что любая технологическая новинка должна быть безопасна для наших детей.

В качестве аналогии приводится ситуация, где семилетний ребенок оказывается за рулем машины. Ни один родитель этого не допустит.

Тему здоровья продолжила руководитель университетского центра психологии и развития детей ПИМУ Оксана Баландина. Как следует из ее доклада, за последние 45 лет доля распространения психических заболеваний возросла в 10 раз. Кроме того, исследование, проводимое в 2019 году, показало, что определенные ментальные проблемы есть и у детей младшего школьного возраста.

- Мы видим, что основная проблема этих детей - нарушение внимания. По данным родительских анкет доля детей с такой проблемой составляет 37%, по данным тестирования учителей - 28%. Достаточно высокие цифры и по депрессивным нарушениям, заметила она.

На психологическое здоровье и умственное развитие учащихся, по общему мнению докладчиков, влияет и время, проведенное за гаджетами, и тот контент, который они потребляют. Поэтому необходимо принимать меры. В частности, укреплять институт семьи, разносторонне развивать детей, проводить исследование актуального состояния психологического здоровья детей.

- Конечно, мы понимаем, что современный мир немыслим без той информации, которую мы теперь получаем из цифровых устройств, но надо понимать, какая это информация. Я не сторонник того, чтобы полностью ограничивать детей, надо просто правильно научить их работать с устройствами, чтобы это способствовало их развитию, а не деградации. Я не против цифрового образования, потому что в этом есть здравое зерно – доступ к полезной информации. Не все это есть в книгах и журналах, не так быстро они обновляются. Даже ученые узнают о новых исследованиях из сети. Необходимо понимать, какой объем цифровизации полезен, -заключила Баландина.

По итогам мероприятия участники составили резолюцию, в которой, в том числе, отражено решение предложить минздраву провести психологическое исследование о влиянии цифровизации на детей, приостановить вовлечение детей в «Цифровую образовательную среду» до получения результатов этого исследования.