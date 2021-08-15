Поставки «КовиВак» в ближайшее время в Нижегородскую область не ожидаются

Поставки вакцины «КовиВак» в ближайшее время в Нижегородскую область не ожидаются. Об этом сообщает министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, несмотря на то, что информации о новых поставках «КовиВака» еще нет, министр здравоохранения региона призвал нижегородцев прививаться доступными вакцинами

- Пока не поздно, пройдите вакцинацию. Вакцина снизит риск инфицирования и тяжелого течения болезни, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Он также отметил, что в Нижегородской области усиливается риск следующей волны пандемии и призвал жителей вакцинироваться. Это поможет остановить наступление четвертой волны коронавируса.

Напомним, что более 850 тысяч нижегородцев привились от коронавируса с начала года.

Также, по словам министра здравоохранения, в 2021 году в это же время в Нижегородскую область поступило 1,02 млн доз вакцин против COVID-19. На сегодняшний день привились 851,7 тысяч нижегородцев.

А также, за последние сутки было выявлено 539 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 134 591 человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 5 431, а за последние сутки двадцать восемь не смогли побороть коронавирусную инфекцию.