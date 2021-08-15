200 колонок на 150 киловатт установят на сцене гала-шоу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТК «Волга» со ссылкой на директора АНО «Центр 800» Софью Юдину.

Так, по словам Софьи Юдиной, такое настолько мощное оборудование могут позволить себе немногие исполнители. Даже те, которые собирают целые стадионы зрителей на своих концертах.

Звуковая система из 200 колонок позволит услышать все, что происходит на сцене, из каждой точки Нижневолжской набережной - на всей протяженности. При этом, особое внимание уделяют тому, что мощность звучания не будет превышать установленного уровня и не нанесет вред зрителям шоу.

Кроме того, на гала-шоу в честь 800-летия Нижнего Новгорода будут работать экраны с трансляцией и 20 порталов с колонками.

Напомним, что грандиозное гала-шоу состоится 21 августа.

Сцену для мероприятия на Нижневолжской набережной собирали из металлических конструкций более трех недель. В работе были задействованы водолазы, поскольку основание сооружения уходит под воду на глубину четыре метра. Сцена поражает воображение своими габаритами: ее длина составляет 108 метров, высота – 30 метров.

21 августа в 20:21 здесь начнется грандиозное гала-шоу «Начало нового», постановщиком которого стал знаменитый фигурист, режиссер Илья Авербух. Представление будет длиться полтора часа.