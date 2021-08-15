Жара до 30 градусов продержится в Нижегородской области до 18 августа

Жара до 30 градусов ожидается в Нижегородской области в ближайшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Так, по прогнозам синоптиков, 16 августа температура поднимется до 30 градусов, а 17-18 августа, во вторник и среду, жара достигнет 33 градусов.

Нижегородцам рекомендуют избегать воздействия жары – носить светлую и воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Необходимо следить за детьми и не оставлять их и животных в припаркованных автомобилях.

- В связи аномальной жарой повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, - предупреждают спасатели. – В эти дни возможно увеличение числа очагов возгорания и распространение огня на населенные пункты и линии электропередач. В связи с этим нижегородцев просят особенно внимательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Также в эти дни возможны ЧС, связанные с перевозкой опасных грузов и отключением электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций. Возможно увеличение числа аварий на маломерных судах.

БДИ!

- При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду с головным убором.

- Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях

- Стоит сократить время пребывания детей на открытом солнце

- Соблюдайте правила поведения на воде.