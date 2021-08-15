Экономия по торгам в Нижегородской области в июле составила 238,2 млн рублей

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в июле 2021 года 238,2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в июле ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 154 процедуры торгов – общая сумма составила в итоге 5,4 млрд рублей. Средства сэкономили при выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (204 млн рублей), капитальному ремонту социально значимых объектов (12,6 млн рублей), при поставке медицинского оборудования (4,2 млн рублей), выполнении проектных работ по ремонту и строительству объектов (3,3 млн рублей). На один состоявшийся лот было подано, в среднем, 3,6 заявки.

Всего в январе-июле 2021 года экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила 899,4 млн рублей. С начала года ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 832 процедуры торгов на сумму 23,5 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, в среднем, 4,8 заявки.