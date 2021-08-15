Международный фестиваль тепловых аэростатов начнется в Нижнем Новгороде 15 августа

Фиеста тепловых аэростатов пройдет в Нижнем Новгороде с 15 по 20 августа. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

Сразу 25 аэростатов поднимутся в воздух, а управлять ими будут различные команды. Они приедут в Нижний Новгород с разных регионов России. Также запланированы свободные полеты над городом и в его окрестностях, платные и бесплатные привязные подъемы, а также зрелищное ночное свечение.

Для всех желающих стоимость свободного полета составит 8 тысяч рублей с человека. Более подробная программа и информация о привязанных подъемах появится ближе к датам мероприятия.

Ожидается, что фестиваль «Привожская фиеста» станет самым массовым воздухоплавательным мероприятие в столице Приволжья за всю историю.

Напомним, где и когда пройдет фестиваль воздушных шаров 2021 в Нижнем Новгороде. Фиеста тепловых аэростатов, приуроченная к 800-летию Нижнего Новгорода, пройдет в столице Приволжья с 15 по 20 августа. По словам организаторов, она станет самым масштабным воздухоплавательным мероприятием в России в этом году. В небо одновременно поднимутся 25 аэростатов из разных регионов страны. Рассказываем, где и когда пройдет Фестиваль воздушных шаров 2021 в Нижнем Новгороде.