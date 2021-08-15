Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 18 по 24 августа

Ярмарки вакансий состоятся в центрах занятости районов Нижегородской области с 18 по 24 августа 2021 года. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Мероприятия будут проходить в центрах занятости Володарского района 18 августа. Дополнительно ярмарки вакансий и учебных мест пройдут в Арзамасе 24 августа.

Специалисты центров занятости будут оказывать помощь в поисках работы, информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.

Также нижегородцам будет доступна возможность проконсультироваться со специалистами по вопросам повышения квалификации и профессиональной подготовки для безработных.

Посетители смогут пройти собеседования, освоить навыки составления резюме и при необходимости проконсультироваться с юристами.

Для участия в онлайн-ярмарке вакансий теперь не нужно никуда ехать. Всем желающим нужно будет зайти на интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или сотового телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшим работодателем.