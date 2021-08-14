Медалисты олимпиады в Токио получат денежные вознаграждения

Медалисты прошедших XXXII летних Олимпийских игр в Токио получат денежные вознаграждения – об этом сообщает пресс-служба российского правительства. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

За золотую медаль спортсмены получат 4 миллиона рублей, за серебряную – 2,5 миллиона, за бронзовую – 1,7 миллиона. Для призёров предстоящих летних Паралимпийских игр предусматриваются аналогичные премии.

Тренеры и специалисты, способствующие подготовке спортсменов, в том числе получат вознаграждения. Минспорт совместно с Олимпийским и Паралимпийским комитетами России определит порядок премирования.

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