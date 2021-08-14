330 мешков мусора собрали нижегородцы на субботниках 14 августа. ФОТО: Единая Россия Нижегородская область

330 мешков мусора собрали нижегородцы по всему городу на прошедших сегодня, 14 августа, субботниках. Этими данными поделились в пресс-службе нижегородского отделения партии "Единая Россия".

На уборку улиц Нижнего вышли более 700 активных жителей: волонтёры депутаты регионального парламента, представители общественных организаций, областного штаба общественной поддержки. Вместе они привели в порядок общественные пространства каждого района приволжской столицы.

– Такие субботники не только дают возможность навести чистоту на определённых территориях, но и помогают в формировании экологической культуры в целом, – считает губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин. – Задачи поставлены в рамках нацпроекта "Экология". Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к акции. Уверен, что вместе у нас получится сделать регион комфортнее и безопаснее для жизни, сохранить красоту родной природы для будущих поколений.

Адреса проведения субботников мы публиковали ранее.

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