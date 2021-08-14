Велодорожку начали обустраивать на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Велодорожку начали обустраивать на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. А именно вдоль бульвара по проспекту Гагарина от дома №104 до дома №128 – на территории, которая в данный момент благоустраивается по нацпроекту "Жильё и городская среда". Об этом сообщили в администрации Приокского района.

– Помимо самой дорожки, здесь нанесут разметку, установят две восьмиместные велопарковки и специальные опознавательные дорожные знаки: 15 штук "Велосипедная дорожка", 3 штуки – "Пешеходная дорожка" и 4 штуки – "Искусственная неровность". Они появятся в сентябре вместе с другими малыми архитектурными формами и озеленением, – пояснил глава Приокского района Михаил Шатилов.

К настоящему моменту на бульваре уже уложили две тысячи квадратных метров геотекстиля, 800 кубометров песка и 400 кубометров щебня. Помимо этого, уложено 800 погонных метров бортового камня.

Подрядчик известил, что велосипедную дорогу заасфальтируют в выходные, то есть сегодня-завтра.

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