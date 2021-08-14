Территорию общежития ННГУ обустроили старой плиткой

Опознать плитку удалось по сохранившимся на ней надписям. ФОТО: https://www.facebook.com/roman.filtsov

Территорию общежития № 6 ННГУ на улице Деловой в Нижегородском районе, где живут преподаватели и студенты университета, обустроили старой плиткой. Об этом сообщил очевидец Роман Фильцов в своём Facebook, предоставив фотографии с места "благоустройства".

Как пояснил автор публикации, плитку опознали по сохранившимся на ней поздравлениям с Днём Рождения, признаниям в любви и прочим рисункам.

– Но теперь это выглядит как ребус – попробуй составить слова из букв, – подметил Роман Фильцов.

Плитка была взяла с площадки неподалёку, где гуляли студенты и дети преподавателей. Теперь же на ней зияют дыры, что также подтвердил нижегородец с помощью фото.

В pravda-nn.ru предоставили комментарий пресс-службы ННГУ по этому вопросу:

– На данный момент в общежитии №6 ННГУ ведётся поэтажный ремонт. Благоустройство прилегающей территории запланировано на 2022 год.

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