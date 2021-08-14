Чкалов: Буду выбивать средства для развития малой авиации в Нижегородской области.

14 августа в Чкаловске начался фестиваль “Чкаловские крылья”. Его открытие посетил Игорь Чкалов, который является правнуком легендарного летчика-испытателя, Героя СССР Валерия Чкалова.

По словам Игоря Чкалова, сейчас он ведет проект, цель которого - развивать малую авиацию в Нижегородской областис базой в Чкаловске.

Как также отметил Чкалов, за последние несколько лет в различных российских регионах начали все чаще открываться новые аэродромы малой авиации. Они дают возможность привлекать пилотов, чтобы искать потерявшихся в лесу людей и оказывать помощь огнеборцам во время лесных пожаров. Все это требует подходящей и современной инфраструктуры.

Известно, что одна из таких площадок 13 августа начала работать в Томске. Ее назвали в честь Валерия Чкалова.

Внук летчика отметил: ему приятно, что аэродром назвали именно так, однако он напомнил, что такой площадки по сей день нет в Нижегородской области.

"В данный момент это очень востребовано не только для транспортного сообщения с отдаленными городами и поселками, но и для того, чтобы бороться с лесными пожарами, перебрасывать пожарных и грузы, эвакуировать больных”, - сказал Игорь Чкалов. Он добавил, что благодаря небольшой площадке для малой авиации удастся готовить пилотов. Кроме того, она станет аэродромом подскока в случае чрезвычайной ситуации.

В соответствии с проектом “Малая авиация для простого народа” построят аэродром малой авиации, проведут фестиваль технических видов спорта, а также начнут развивать Чкаловск как центр малой авиации РФ. Чтобы достичь этих целей, нужны инвестиции из Федерального центра и продвижение законопроектов, которые сделают малую авиацию доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов. Все эти пункты отражены в программе “1000 городов”, которую реализует команда Захара Прилепина.

"Я, как кандидат в депутаты Госдумы от партии “Справедливая Россия - За правду”, буду выбивать средства для Нижегородской области в Москве и надеюсь получить в этом поддержку Захара Прилепина”, - сказал Игорь Чкалов.