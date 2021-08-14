Риск возникновения четвёртой волны коронавируса растёт в Нижегородской области

Риск возникновения четвёртой волны коронавируса в Нижегородской области растёт – об этом заявил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своём Instagram.
В опубликованной им Stories министр обратился к людям старшего поколения:
– Очевидно, что усиливается риск следующей волны пандемии, – написал Давид Валерьевич. – Важно защитить себя от преждевременной инвалидности или смерти. Прошу, пока не поздно, пройдите вакцинацию!
Замгубернатора подчеркнул, что вакцина снизит риск инфицирования и тяжёлого течения болезни.
– Привейтесь доступной вакциной, – заключил Мелик-Гусейнов.
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