Финал авиагонок "Формула-1" пройдёт в Нижнем Новгороде 14 августа. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CSh2_AMsSnF/

Финал авиационный гонок "Формула-1" пройдёт в Нижнем Новгороде сегодня, 14 августа, над акваторией рек Волги и Оки в районе нижегородской Стрелки. Об этом сообщили организаторы зрелища в своём Instagram.

Согласно предоставленному расписанию мероприятий, с 11:00 до 13:30 будет проходить финал авиагонок. Затем, с 13:30 до 14:30 выступит пилотажная группа "Стрижи". На протяжении следующих полутора часов, с 14:30 до 16:00, пройдут демонстрационные полёты реактивных и поршневых самолётов. С 16:00 до 17:00 снова выступят "Стрижи". В заключение дня пройдёт закрытие соревнований и награждение победителей.

Напомним, соревновательные полёты наблюдали нижегородцы вчера, 13 августа, с 13:00 до 18:00 с Волжской набережной.

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